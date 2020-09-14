  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Hurda araçlara operasyon yapıldı

Hurda araçlara operasyon yapıldı

Hurda araçlara operasyon yapıldı
Giriş Tarihi: 14.9.2020

İzmir Konak'ta kamu kurumlarının ortak çalışmasıyla bulundukları yerlerde büyük bir sorun haline gelen hurda araçlar tek tek kaldırılıyor. Yapılan operasyonla kötü amaçlar için kullanılan, güvenlik sorunu oluşturan, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan 18 hurda araç çekicilerle Menemen Hurda Araç Merkezi'ne götürüldü.

Operasyon sonunda Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de hurda araçlardan boşalan alanları temizleyerek çöpten arındırdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hurda araçlara operasyon yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA