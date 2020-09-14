Hurda araçlara operasyon yapıldı

İzmir Konak'ta kamu kurumlarının ortak çalışmasıyla bulundukları yerlerde büyük bir sorun haline gelen hurda araçlar tek tek kaldırılıyor. Yapılan operasyonla kötü amaçlar için kullanılan, güvenlik sorunu oluşturan, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan 18 hurda araç çekicilerle Menemen Hurda Araç Merkezi'ne götürüldü.

Operasyon sonunda Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de hurda araçlardan boşalan alanları temizleyerek çöpten arındırdı.