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'de şaşırtan olayı! Polis suçüstü yakaladı

Son dakika... 'in Bayraklı ilçesinde, bir zincirinin şubesine giren zanlı, aralarında çikolata ve sakız da bulunan ürünleri çalarken yakalandı.

İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı! Polis suçüstü yakaladı

14.09.2020, 09:51

Olay, saat 02.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, market zincirinin depo kapısının camını kırarak içeriye girdi.

Alarm çalması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Marketten çikolata ve sakızın da aralarında bulunduğu ürünler çalan kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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