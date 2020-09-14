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İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı! Polis suçüstü yakaladı

Son dakika... İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir market zincirinin şubesine giren zanlı, aralarında çikolata ve sakız da bulunan ürünleri çalarken yakalandı.

14.09.2020, 09:51