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Haberler İzmir Ege Üniversitesi ne zaman açılıyor? 2020-2021 akademik takvim

ne zaman açılıyor? 2020-2021

Üniversitelerin açılış tarihleri öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. , üniversitelerin açılış tarihi için 1 Ekim'i işaret etti. Peki ne zaman açılacak? Ege Üniversitesi mi verecek? İşte detaylar...

Ege Üniversitesi ne zaman açılıyor? 2020-2021 akademik takvim

15.09.2020, 10:25

Sonbaharın gelmesi ile birlikte üniversitelerinde açılış tarihleri araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı. Peki Ege Üniversitesi ne zaman açılacak? Ege Üniversitesi uzaktan eğtim mi verecek? İşte 2020-2021 Ege Üniversitesi akademik takvimi...

EGE ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Ege Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, senatonun tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile fen bilimleri enstitüsü tohumluk bilimi ve teknolojisi anabilim dalı erasmus mendus plant breeding (Bitki Islahı) ortak diploma programı hariç olmak üzere eğitimin 26 Ekim'de başlamasına karar verdiği belirtildi. 2020-2021 güz yarı yılında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde tüm teorik derslerin uzaktan öğretim yoluyla, akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde Ege Üniversitesi'nin 'Egeders' başta olmak üzere çevrimiçi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak yapılacağının ifade edildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

"Buna ilaveten Yükseköğretim Kurulunun 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi'nde tanımladığı şekilde uzaktan öğretim uygulamalarında (asenkron) etkinlik ve paylaşımlardan da yararlanılmasına, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi hariç olmak üzere 2020-2021 güz döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde tüm staj, laboratuvar ve uygulama derslerinin uzaktan öğretim yoluyla yapılması ancak bu yöntemle yapılması mümkün olmayan staj, laboratuvar ve uygulama derslerinin bahar döneminde yapılacak şekilde planlanmasına karar verildi. Tıp, sağlık bilimleri, diş hekimliği ve hemşirelik fakültelerinde uygulamalı eğitimlerin nasıl yapılacağı ilgili fakülte kurullarınca belirlenecek."

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