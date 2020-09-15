  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de helikopter destekli tefeci operasyonu: 15 gözaltı

'de helikopter destekli operasyonu: 15 gözaltı

'de helikopter destekli düzenlenen operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı. ve ekipleri, Kınık, Torbalı, Bergama, Foça ilçesi ile 'nın Soma ilçesinde eş zamanlı düzenledi.

İzmir'de helikopter destekli tefeci operasyonu: 15 gözaltı

AA

15.09.2020, 11:30 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,12:05

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yapmak suretiyle vatandaşlardan haksız menfaat sağladıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kınık, Torbalı, Bergama, Foça ilçesi ile Manisa'nın Soma ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Helikopter destekli operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, 12 fişek, çok sayıda senet, başkalarına ait nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesi ile haksız kazanç olarak elde edildiği değerlendirilen 44 bin 300 lira ele geçirildi.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, operasyon anı polis helikopteri tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin adreslerinde arama yapılması yer alıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de helikopter destekli tefeci operasyonu: 15 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA