Lösemiyle savaşan anne kök hücre bağışı bekliyor

İzmir Alaçatı'nın eski muhtarlarından Kazım Alkan'ın torunu olan ve İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Duygu Alkan Tengiz'in yakalandığı lösemi hastalığından kurtulması için İzmir, Alaçatı ve Bodrum'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.

HASTALIĞI NÜKS ETTİ

İzmir'deki özel bir hastanede kardiolog olarak görev yapan Prof. Dr. İstemihan Tengiz'in eşi ve iki çocuk annesi 42 yaşındaki Duygu Alkan Tengiz, geçtiğimiz yıl Kasım ayında lösemi hastalığına yakalandı. Tengiz için aylarca kök hücre arandı. Mart ayında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle kök hücre bulunamadı. Duygu Alkan Tengiz'in 12 yaşındaki oğlu Tarduhan'dan alınan ilik ile Mayıs ayında kök hücre nakli yapılsa da çare olmadı. Geçtiğimiz ay hastalığı yeniden nüks eden Tengiz'in hayata yeniden tutunabilmesi için İzmir'de kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.





YAKINLARI DESTEK ISTEDI

TENGİZ'İN yakınları, lösemi ile mücadele eden hastalar için destek istedi. Duygu Alkan Tangiz için kök hücre ve kan bağışı yapmak isteyenler, 21 Eylül'de Karşıyaka İşbankası önünde, 22 Eylül'de Üçkuyular Fahrettin Altay Meydanı'nda, 23 Eylül'de Bornova Hükümet Konağı önünde, 24 Eylül'de ise Konak Meydan'da bulunan Türk Kızılayı Bağış Noktalarında kan bağışında bulunabilecek.

MERT ALPDÜNDAR