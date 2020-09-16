İzmir'de elektrik kesintisi 16 Eylül Çarşamba!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin nerede olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 16 Eylül Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Eylül Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin nerede olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 16 Eylül Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
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