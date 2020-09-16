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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 16 Eylül Çarşamba!

'de elektrik kesintisi 16 Eylül Çarşamba!

'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 16 Eylül Çarşamba!

16.09.2020, 09:07

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün 'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin nerede olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte elektrik kesintisi detayları...

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