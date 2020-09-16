İzmir'de elektrik kesintisi 16 Eylül Çarşamba!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin nerede olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 16 Eylül Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...