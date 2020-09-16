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Haberler İzmir Otomobil toprak yığınına çarptı

Otomobil toprak yığınına çarptı

Otomobil toprak yığınına çarptı
Giriş Tarihi: 16.9.2020

İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Doğan Demirböken (32) idaresindeki otomobil, Bergama-Kınık karayolu Dündarlı Mahallesi kavşağında yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada yaralanan Doğan Demirböken, eşi Dilek (28), çocukları Özgür (10) ve Asel Demirböken (2) ile Necati Ödem (86) Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. yaralılardan Necati Ödem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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