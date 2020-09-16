Tefeci baskınında 15 kişi gözaltında

İZMİR'DE helikopter destekli düzenlenen tefeci operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, 12 fişek, çok sayıda senet, başkalarına ait nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesi ile haksız kazanç olarak elde edildiği değerlendirilen 44 bin 300 lira ele geçirildi. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.