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Haberler İzmir Tefeci baskınında 15 kişi gözaltında

Tefeci baskınında 15 kişi gözaltında

Tefeci baskınında 15 kişi gözaltında
Giriş Tarihi: 16.9.2020

İZMİR'DE helikopter destekli düzenlenen tefeci operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, 12 fişek, çok sayıda senet, başkalarına ait nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesi ile haksız kazanç olarak elde edildiği değerlendirilen 44 bin 300 lira ele geçirildi. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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