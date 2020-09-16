İZMİR'DE helikopter destekli düzenlenen tefeci operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, 12 fişek, çok sayıda senet, başkalarına ait nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesi ile haksız kazanç olarak elde edildiği değerlendirilen 44 bin 300 lira ele geçirildi. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Tefeci baskınında 15 kişi gözaltında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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