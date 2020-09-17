Gaspçılar kaçarken agaca tosladı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, kuyumcu dükkanı işleten ve telefon alım satımı yaptığı öğrenilen Ömer Faruk G'nin (27), boğazını bıçakla yaralayarak yaklaşık 250 bin lirasını gasp ettikten sonra otomobille kaçan şüpheliler ağaca çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerince, olayın şüphelilerinden birisi olan Bahadır L. yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Otomobil içinde bulunan paraya el konuldu.