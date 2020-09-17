  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Gaspçılar kaçarken agaca tosladı

Gaspçılar kaçarken agaca tosladı

Gaspçılar kaçarken agaca tosladı
Giriş Tarihi: 17.9.2020

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, kuyumcu dükkanı işleten ve telefon alım satımı yaptığı öğrenilen Ömer Faruk G'nin (27), boğazını bıçakla yaralayarak yaklaşık 250 bin lirasını gasp ettikten sonra otomobille kaçan şüpheliler ağaca çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerince, olayın şüphelilerinden birisi olan Bahadır L. yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Otomobil içinde bulunan paraya el konuldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaspçılar kaçarken agaca tosladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA