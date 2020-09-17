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Haberler İzmir İzmir'de silahlı vahşet! '300 liramı neden vermiyorsun' dedi kurşun yağdırdı

'de silahlı vahşet! '300 liramı neden vermiyorsun' dedi kurşun yağdırdı

Son dakika... ’in Konak ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden oto tamir atölyesinde silahla açılan ateş sonucu vücuduna üç kurşun isabet eden kişi ağır yaralandı.

İzmir'de silahlı vahşet! '300 liramı neden vermiyorsun' dedi kurşun yağdırdı

17.09.2020, 08:37

İzmir'in Konak ilçesinde M.F.Ö. (37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24), çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olay, gece saatlerinde 1561 sokak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meyda geldi. M.F.Ö., iddiaya göre kendisine 300 lira borcu bulunan Fırat A. ile bir tamirhane önünde karşılaştı. İkili bir süre tartıştıktan sonra M.F.Ö., belinden çıkardığı tabanca ile Fırat A.'ya art arda ateş açtı. Fırat A., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığılırken, M.F.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan F.A.'yı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Fırat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



'300 LİRAMI NEDEN VERMİYORSUN'
Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bir görgü tanığının ifadesine göre M.F.Ö.'nün, Fırat A.'ya "300 liramı neden vermiyorsun" diyerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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