  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'e geliyor! Programında neler var?

'e geliyor! Programında neler var?

Son dakika... çeşitli ziyaretler yapmak ve pandemide ’in geldiği noktayı değerlendirmek üzere kente geliyor. Peki Bakan Koca'nın programın neler var? 'de son durum nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'e geliyor! Programında neler var?

17.09.2020, 16:06

Son zamanlarda Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de koronavirüs vakalarını yeniden artışa geçmesinin ardından kente gelecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli ziyaretlerde bulunarak kentteki son duurmu değerlendirecek.

Bakan Koca'nın İzmir programı şöyle:
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Eylül Cuma Günü (yarın) İzmir'de ilk ziyaretini saat 09:50'de İzmir Valiliği'ne yapacak.
-Koca valilik programının ardından 10:50'de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Bölümü'nü ziyaret edecek.
-Koca, saat 11:20'de ise İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Binası'nda İzmir İli Değerlendirme Toplantısı, 13:50'de de Ege Bölgesi İlleri Değerlendirme Toplantısı yapacak.
-Koca toplantıların ardından saat 17:50'de İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirecek.



İZMİR'DE SON DURUMU AÇIKLAMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş, İzmir'le ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Bakan Koca, "İzmir'de son ayda yarı yarıya zatüre oranının düştüğünü, orada da filyasyon ve tadevinin erken başladığını, hastane yükünün azaldığını söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'e geliyor! Programında neler var? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA