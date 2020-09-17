Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'e geliyor! Programında neler var?

Son zamanlarda Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de koronavirüs vakalarını yeniden artışa geçmesinin ardından kente gelecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli ziyaretlerde bulunarak kentteki son duurmu değerlendirecek.



Bakan Koca'nın İzmir programı şöyle:

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Eylül Cuma Günü (yarın) İzmir'de ilk ziyaretini saat 09:50'de İzmir Valiliği'ne yapacak.

-Koca valilik programının ardından 10:50'de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Bölümü'nü ziyaret edecek.

-Koca, saat 11:20'de ise İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Binası'nda İzmir İli Değerlendirme Toplantısı, 13:50'de de Ege Bölgesi İlleri Değerlendirme Toplantısı yapacak.

-Koca toplantıların ardından saat 17:50'de İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirecek.





İZMİR'DE SON DURUMU AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş, İzmir'le ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Bakan Koca, "İzmir'de son ayda yarı yarıya zatüre oranının düştüğünü, orada da filyasyon ve tadevinin erken başladığını, hastane yükünün azaldığını söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.



