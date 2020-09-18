Ahiler Anadolu Otağı’nın direğidir

İESOB, hazırladığı www.izmirahi2020.com adresindeki web sitesi ile Ahilik hakkında zengin ve görsel bir kaynak oluştururken, bu sene Yılın Ahisi terzilik mesleğini icra eden Hacim Kulalı, Yılın Kalfası kuaförlük mesleğini icra eden Emine Türk, Yılın Çırağı ise berberlik mesleğini icra eden Yiğit Koç olarak belirlendi.

KIYAFETİNİ GİYDİRDİ

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ve Ahilik Komitesi üyeleri, Yılın Ahisi, Kalfası ve Çırağı ile birlikte İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Ziyaretlerde kamuoyuna Ahilik mesajları verilirken, İzmir Valisi Köşger, Ahilerin Anadolu Otağı'nın direkleri olduğunu söyledi. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, Birlik yöneticileri ve Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyelerinin Vali Köşger' e yaptıkları ziyarette Yılın Ahisi Hacim Kulalı da hazır bulundu. Ziyarette Yılın Ahisi'ne özel kıyafetini Vali Köşger giydirirken, Başkan Mutlu bir cam ustasının el emeği göz nuru ile yaptığı vazoyu Köşger'e sundu. AHİLİK ilkelerinin sanatın, mesleğin güzel ahlak ve dürüstlükle yoğrulmasını öngördüğünü belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Ahi teşkilatının mensupları her zaman devletinin ve milletinin yanında olmuşlardır. Geçmişten bu yana devlet yapısına ve toplumsal hayata katkı koymuş, müşteri memnuniyeti, dayanışma, eğitim, yardımlaşma gibi değerleri ön plana çıkarmışlardır. Pek çok devlet büyüğü de Ahi teşkilatlarından yetişmiştir. Amacımız bugün de sıkı sıkı sarılmamız gereken Ahilik ilkelerini topluma, özellikle de yeni nesillere doğru bir şekilde anlatabilmek, benimsetebilmektir" diye konuştu.





ÖRNEK TESKILAT

AHİLERİ Anadolu Otağı'nın orta direkleri olarak tanımlayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Selçuklu ve Osmanlılar döneminde olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nde de Ahiler devletin yanında, toplumsal değerlere ve yasalara bağlı bir teşkilatı oluşturmaktadırlar. Ahilik komitesi üyelerini ve esnaf temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sizler zor şartlar altında bile ilkelerinden taviz vermeyen, Anadolu halkına her zaman güç ve enerji veren bir yapının temsilcilerisiniz. Tüm esnaf sanatkarlarımızın Ahilik Haftası kutlu olsun" dedi.