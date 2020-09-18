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’de çalışmalar başladı!

Son dakika... ’nin () Yeni Mahalle’de gerçekleştireceği 614 konutluk projede çalışmalar başladı.

Aliağa TOKİ’de çalışmalar başladı!

18.09.2020, 10:40

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yoğun çabası ve takipleri ile hayata geçirilen TOKİ projesi temel açma çalışmaları ile başladı. Projede 314 adet 2+1, 300 adet 3+1 olmak üzere toplam 614 konut yer alıyor. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekareden oluşacak. Projede ayrıca Cami, okul, 32 adet dükkan, 384 araçlık otopark, 21 adet engelli otoparkının yanı sıra 5 adet de çocuk oyun alanı bulunuyor.



Yaklaşık 6 bin kişinin müracaatta bulunduğu Aliağa TOKİ konutları için hak sahipliği belirleme kuraları Şubat ayında Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonunda noter huzurunda ve idare yetkililerinin denetiminde gerçekleştirilmişti.

İHA

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