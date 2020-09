Atatürk tartışması CHP’de bardağı taşırdı

CHP kaynıyor. Parti yönetiminin Atatürk çizgisinden uzaklaşarak HDP ile ittifak yapması ve en son CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kafatancıoğlu'nun "Atatürk" çıkışı partiden kopuş başlattı. CHP eski Milletvekili ve PM Üyesi Barış Yarkadaş'ın son 18 ayda 25 bin 17'si İzmir'den olmak üzere 70 bin üyenin partiden istifa ettiği açıklaması büyük yankı buldu. Partide en çok tepki çeken unsurlardan biri de CHP'de bir dönem Genel Başkan Yardımcılığı da yapan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Kürdistan bayrağıyla ilgili paylaşımı oldu.

'70 BİN ÜYE KAYBETTİK'

CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, bir TV kanalında yaptığı açıklamada sert ifadelerle partinin Atatürk politikasını eleştirirken, Canan Kaftancıoğlu'na da, "Atatürk'ü tartışmak kimsenin hakkı da, haddi de değil" sözleri ile çıkıştı. CHP'nin 60 yıldır iktidar olamamasını başarısız kadrolara bağlayan Yarkadaş, "12.5 milyon insan Atatürk'ün hatrına bu partiye oy veriyor. Atatürk politikası nedeniyle 18 ay içinde CHP'den 70 bin üye ayrıldı. Parti ilkelerinden uzaklaştıkça üye kaybediyoruz. İstanbul'da son 18 ayda 41 bin 157 üye istifa etmiş. Bizim yönettiğimz Kadıköy'de 2400 kişi istifa etmiş. İzmir'de 25 bin 17 kişi 18 ayda partiden ayrılmış. Malatya'da 1612, Tunceli'de 1081 kişi istifa etmiş. 11 büyükşehiri kazandığımız konjoktürde 70 bin üye kaybettiysek, o zaman yönetimin de bu insanlar neden istifa ediyor diye düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Karşıyakalı Yasemin Ülger ve Manisa üyesi Burak Cankurt, yaptığı paylaşımlarla parti yönetimini topa tuttu. Ülger, "CHP'yi bölüyorlar ama bölen biz değil Y-CHP'dir. Böyle bir parti ne kurtuluş olabilir ne de Atatürkçü çizgiyi savunabilir. HDP ile ittifak yapılıyor" derken, Cankurt ise "Bu saatten sonra Atatürk'ün partisi diye asalak gibi oy vermeye gerek yok" diye konuştu.

'KİMSENİN HADDİ DEĞİL'

İnsanların CHP'nin başarısız siyasetçilerine değil, Atatürk'ün hatrına oy verdiğini söyleyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazıları kapalı bir grup toplantısında bütün üyelikleri silmek istedi. Kendilerine anayasal hakları olmadığını söyledim. Zaten AYM de izin vermezdi. 60 yıldır iktidar olamayan bir partide üyeleri ceplerinden para verip parti binalarının kiraları-nı ödüyorlar ise, Atatürk'ü her sabah Amentü gibi anıyorlarsa, adının geçtiği her an gözyaşı döküyorlar-sa, kimsenin Atatürk'ü tartışmaya hakkı da, haddi de yoktur."







'ÇÜRÜMÜŞ PARTİNİZİ SAVUNUN'

Bu arada son dönemde İzmir ve Ege'de üyelikten istifa eden bazı partililerin sosyal medya paylaşımları da tabandaki rahatsızlığı net şekilde ortaya koydu.



İzmir'de üyelikten istifa eden Karşıyakalı Yasemin Ülger, "CHP'yi bölüyorlar ama bölen biz değil Y-CHP'dir. Kimin neye hizmet ettiği ortada. Böyle bir parti ne kurtuluş olabilir ne de Atatürkçü çizgiyi savunabilir. Oturduğunuz yerden içi çürümüş partinizi savunabilirsiniz. Bize Mustafa Kemal yeter" paylaşımı yaptı. Yeni Asır'a konuşan Ülger, kendisi için bardağı taşıran son damlanın ise partinin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Kürdistan bayrağını savunması olduğunu söyledi. Kendisi gibi partiden istifa eden çok sayıda İzmirli olduğunu söyleyen Ülger, "CHP maalesef Atatürk çizgisinden uzaklaştı. HDP'ye ittifak yapılıyor" dedi.



'BİZE ATATÜRK YETER'

E-DEVLET üzerinden CHP'den istifa eden Manisa üyesi Burak Cankurt'un paylaşımı parti politikalarıyla ilgili rahatsızlığı gösterdi: "Bu saatten sonra Atatürk'ün partisi diye asalak gibi oy vermeye gerek yok. PKK destekçisi Sezgin Tanrıkulu örgüt paçavrasını paylaşacak kimsenin sesi çıkmayacak, çünkü rant kavgası var. Yıllarca 'demokrasi' dediniz ama sadece demokrasi örgüt üyelerine karşı ilerledi. Atatürk'e 'kefere' diyen şahsı genel başkan yardımcısı yaptınız. Davul zurna ile inen teröristlerin avukatlığını yapan Tanrıkulu'nu desteklediniz. FETÖ'cü Ilıcak, Atatürk düşmanı Altan kardeşleri anan Kılıçdaroğlu'na sesiniz çıkmadı. Boşuna Atatürkçüyüz demeyin. Size gereken cevabı biz vereceğiz. Şu an CHP'den istifa etmiş bulunmaktayım..."











10 ARALIK'TA ÇOK KİŞİ AYRILACAK

Yeni Asır'a konuşan Cankurt, "Ben istifa ettikten sonra o gün 70 arkadaşım daha istifa etti. Biz kişilerden önce devletçiyiz, devletin bağımsız olması önemli bizim için. 10 Aralık'ta daha fazla istifa olacağı söyleniyor. Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı 10 Aralıkçılar ekibinde yer alıyor. İşte onlara tepki için o gün 100 bin kişinin istifa edeceği konuşuluyor" dedi.

