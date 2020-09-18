Dört ilçenin çöpünü elektrige dönüstürecek tesise ÇED onayı geldi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama'da 2011 yılında hizmete aldığı ve alanını iyileştirmek, çöpleri geri dönüştürmek ve atıklardan elektrik üreten bir tesis kurmak için hazırladığı Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi projesine onay geldi. Proje için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandı. Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa'nın evsel atığının değerlendirileceği Katı Atık Yönetim Tesisi ile mekanik ayırma ünitesinde ayrıştırılan atıklar, geri dönüşümde hammadde sağlayacak.