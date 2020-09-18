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Haberler İzmir İzmir'de nefes kesen kovalamaca! Lastiklerine ateş açılarak durduruldu

'de nefes kesen ! Lastiklerine ateş açılarak durduruldu

Son dakika... 'de, ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan bir otomobildeki 3'ü kadın 5 şüpheli yaklaşık 20 dakika süren sonucu yakalandı.

İzmir'de nefes kesen kovalamaca! Lastiklerine ateş açılarak durduruldu

18.09.2020, 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020,09:56

İddiaya göre, saat 01.00 sıralarında polis ekipleri Buca ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Fakat polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

İzmir Çevreyoluna çıkan şüpheli, polis ekiplerini atlatmak için Karabağlar ilçesine girdi. Polis ekiplerini atlatamayacağını anlayan şüpheli, tekrardan otoyola girerek Balçova istikametine kaçmaya devam etti.

Polis ekipleri otoyol üzerindeki tüm giriş ve çıkışları kapatırken, otoyol üzerinde polis ekipleri şüphelinin otomobilinin etrafını sardı. Buna rağmen sürücünün kaçmaya devam etmesi üzerine, polis ekipleri otomobilin lastiklerine ateş açarak şüpheliyi durdurdu. Otomobilde bulunan 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden bazılarının birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

DHA

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