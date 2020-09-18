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Menemen’e haciz şoku!

'de 'nde dün haciz şoku yaşandı. Sabah saatlerinde ve 'ne olan 2 milyon 961 bin 768 TL'lik borcu ödemediği gerekçesiyle haciz memurları Menemen Belediyesi'ne gitti.

Menemen’e haciz şoku!
Giriş Tarihi: 18.9.2020

Başkanlık katında saatlerce işlem yapan memurlar bir açıklama yapmadan belediyeden ayrılırken şirket ve belediyenin borçların ödeneceğine dair uzlaştığı iddia edildi. Menemen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün açtığı "Yaya Üst Geçidi Yapım İşi" ihalesini 3 milyon 570 bin TL bedel ile Güven Altyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazanmış, üst geçit 9 Haziran 2020 tarihinde kullanıma açılmıştı. Açılışta konuşan Başkan Serdar Aksoy, "Menemen Belediyesi o kadar güçlü bir belediyedir ki, o yıkık belediyeden bir Anka Kuşu gibi kendi küllerinden yeniden doğmasını bildi" ifadelerini kullanmıştı.

MERT ALPDÜNDAR

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