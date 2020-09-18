Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'de önemli açıklamalar





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İzmir mercek altına aldığımız illerden biri oldu" dedi.



Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Salgında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti ancak bu artışın ülkenin her yanında eşit oranda olmadığını biliyoruz. Bazı illerde yükselişler görülürken bazı illerde tedbirlerle salgını kontrol altında tutabiliyoruz.

İzmir mercek altına aldığımız illerden biri oldu. Filyasyon konusunda Türkiye dünyada en iyilerden biri. Hatta tek olduğunu da söyleyebiliriz. Hastaların ortalama yaşındaki yükseklik bize acılar yaşatıyor.

İzmir'de bir hareketlenme oldu. İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz Zatürre oranı yüzde 8.2'den 4 oranına kadar düştü. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum. Hedefimiz hastane yükünü her geçen gün azaltmak.

Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hasta ve vefatların da artışına sebep oluyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tablo ile karşılaşıyoruz. Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek için buradayız.