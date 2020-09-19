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Evlat nöbeti tutan baba askerlik dilekçesi verdi

Evlat nöbeti tutan baba askerlik dilekçesi verdi
Giriş Tarihi: 19.9.2020

PKK'NIN 9 yıl önce dönemin HDP'li yöneticileri aracılığıyla dağa kaçırdığı kızının dönmesi için evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, gönüllü askerlik başvurusu yaptı. Kızının fotoğrafıyla Yenişehir Askerlik Şubesi'ne giden Laçin, "Kızımı kurtarmak, vatanımı savunmak için, Allah beni evlatsız da vatansız da yapmasın diye asker olmak istiyorum" diye konuştu. HDP hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra tehdit edildiğini hatırlatan Laçin, "HDP aleyhine açtığın davayı geri al, senin için iyi olmaz diyorlar. Ama benim kaybedeceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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