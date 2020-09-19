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Haberler İzmir O koca serbest kaldı

O koca serbest kaldı

O koca serbest kaldı
Giriş Tarihi: 19.9.2020

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili tutuklanan eşi, mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Ödemiş'te tarlalarda işçi olarak çalışan, 2 çocuk annesi Filiz Tekin (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tekin'in ölümüyle ilgili öne sürülen darp iddiası nedeniyle, eşi İ.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Filiz Tekin'in vücudunda travmatik bulgu, kesici delici alet ve ateşli silah yarası, boğma gibi bir bulgu olmadığını bildirilirken, İzmir Adli Tıp Kurumu ve Filiz Tekin'in yaşam mücadelesini kaybettiği hastaneden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında Filiz Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiği tespiti yapıldığı belirtildi. İ.T'nin avukatı, raporları yetkili makamlara sunarken İ.T. mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

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