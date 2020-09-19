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Haberler İzmir Serbes, 1 milyon 400 bin lira tazminat ödeyecek

Serbes, 1 milyon 400 bin lira tazminat ödeyecek

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik ve kızları Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan 'in 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Serbes, 1 milyon 400 bin lira tazminat ödeyecek
Giriş Tarihi: 19.9.2020

Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Davacı Ahmet Mert Özçelik'in avukatı davanın kabulüne, davalı Serbes'in avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.

YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE
Hakim davanın kısmen kabulüne, Serbes'in Özçelik'e annesinin vefatı için 550 bin lira, babasının vefatı için 550 bin lira, kardeşinin vefatı için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Manevi tazminatın, kaza tarihi olan 22 Eylül 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte da-vacıya ödenmesi de kararlaştırıldı.

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