Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Projeler 10 ayda bitecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi'nin plan aşamasına geldiğini söyleyerek, 10 aylık süreçte projenin sonuçlanacağını ifade etti. Ersoy, "Bu süre içinde planlar tamamlanacak. Her ay bu toplantıları yapacağız. Ben de düzenli olarak İzmir'e gelmeye devam edeceğim" diye konuştu.

ÜLKENIN GELECEK 50 YILI İÇİN

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) proje ile ilgili düzenlenen toplantıya Bakan Ersoy'un yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve İZTO Başkanı Mahmut Özgener katıldı. Çok sayıda oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de toplantıda yer aldı. Projede birçok aşamanın tamamlandığını belirten Bakan Ersoy, 10 aylık süreçte proje planlarının sonuçlanacağını dile getirdi. Projenin yaklaşık 9 aydır gündemde olduğunu ve başlangıçta bilgi kirliliği ve yanlış algıların oluştuğuna dikkati çeken Ersoy, "Önemli etaplar bitt, plan aşamasına geldik. Bu projenin tanıtımı için ekip oluşturduk. Geleceğin 50 yılı için hangi konseptlerin proje içinde yer alması gerektiği konusunda mutabakat sağladık. Bundan sonra proje çalışma grubu belirlenen konseptlerin, doğaya ve çevreye saygılı biçimde araziye yerleştirilmesini paylaşımcı biçimde yapacak. 10 ayda proje hazırlanıp, sonuçlanacak" dedi.

ÖDÜLLÜ MİMARLAR YER ALIYOR

Proje grubunu Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve İZTO'nun önerisi ve mutabakatı ile oluşturduklarını ifade eden Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Çalışma grubu 100 bin ölçekli çevre düzenleme planı, 25 bin ölçekli nazım imar planı hazırlayacak. Proje çalışma grubunda ağırlıklı olarak İstanbul ve İzmir'den ödüllü mimarlar, akademisyenler yer alacak."



HEDEF EGE'NİN TURİZMDEN ALDIĞI PAYI YÜKSELTMEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projeyle ilgili olarak bugüne kadar şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı nedeniyle Bakan Ersoy'a teşekkürlerini ileterek, "Ege'nin turizmden aldığı payın yüzde 10'dan yüzde 20'lere çıkarılması hedefleniyor" dedi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise, gelinen noktanın Türkiye'ye örnek olacağını dile getirdi. İZTO Başkanı Özgener de projenin turizm alanında ülkeye büyük katkı sağlayacağını ifade etti.



EFES ANTİK KENTİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Bakan Ersoy, İzmir programı kapsamında Selçuk'ta Efes Antik Kenti'ni ziyaret ederek, antik tiyatro ve Celsus Kütüphanesi'ni gezdi. Ersoy, burada kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile turizm projeleri hakkında yetkililerden brifing aldı.



MERT ALPDÜNDAR