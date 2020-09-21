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İzmir’de vahşet!

İzmir’in Foça ilçesinde bir evinde elleri ayakları plastik kelepçe ile bağlı ve av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulundu.

İzmir’de vahşet!
Giriş Tarihi: 21.9.2020

İzmir'de dün kan donduran bir olay yaşandı. Foça ilçesinde bir emekli öğretmen, evinde elleri ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu. Yeniköy Mahallesi'ne 1,5 kilometre mesafede bulunan zeytinlik bahçesindeki 2 katlı evinde kalan emekli öğretmen Tevfik Y'den (64) haber alamayan yakınları, durumu bölgede oturan arkadaşlarına bildirdi. Eve giden arkadaşları Tevfik Y'i kanepede hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLİ GASP EDİLMİŞ
Tevfik Y'nin elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandığı ve av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Tevfik Y'a ait 35 V 2130 plakalı otomobilin de gasp edildiğini değerlendiren jandarma ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Tevfik Y'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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