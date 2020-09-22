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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 22 Eylül Salı!

'de elektrik kesintisi Salı!

bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Duyuruya göre 'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 22 Eylül Salı!

22.09.2020, 09:38

'de Salı elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçelerin listesi paylaşıldı. Bugün İzmir'in pek çok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti yaşanan ilçelerdeki vatandaşlar da 'Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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