İzmir'de elektrik kesintisi 22 Eylül Salı!

İzmir'de 22 Eylül Salı elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçelerin listesi paylaşıldı. Bugün İzmir'in pek çok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti yaşanan ilçelerdeki vatandaşlar da 'Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...