Menemen Kumtepe hizmet bekliyor

İzmir'in Menemen ilçesi Mermerli Mahallesi Kumtepe Sokağı'nda oturanlar hizmet görememekten şikayetçi. Oturdukları sokağın Hükümet Konağı'na 700 metre mesafede olduğunu ve bölgenin günlük sebze, meyve, süt ve yumurta ihtiyacını karşıladığını belirten vatandaşlar, "İçme suyu boruları patlak, sokak lambası ve kanalizasyon yok, çöplerimiz alınmadığı için yakmak zorunda kalıyoruz. Sokağın adı var, her türlü vergimizi veriyoruz ancak hizmet göremiyoruz" dediler.

'ARTIK BU SORUNDAN BIKTIK'

Menemen sakinleri, "Sorularımızı yetkililere defalarca ilettik. Maalesef dikkate alan yok hatta bize 'İsteklerinizden birini yaparsak arkası gelir, bırakın oturun oturduğunuz yerde' şeklinde cevap bile verildi" dediler. "Hayati ihtiyaçlarımız karşılanmazsa biz kendimizi nasıl koruyacağız?" diye soran çevre sakinleri, "Her gün su ve elektrik arızası bildirmekten usandık. Trafo yetersizliğinden elektrikler 220-190 volt arasında yetersiz ve ev cihazları sürekli bozuluyor. Sokak lambası zaten yok, ay ışığı ile idare eder olduk. Yetersiz elektrik nedeniyle ineklerin sağımı bile zor yapılıyor" diye konuştular.