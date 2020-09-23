Ekonomi Üniversitesi ihalelerine inceleme

Demirtaş ile üniversitenin o dönem mütevelli heyeti ile ihale komisyonunda yer alan bazı akademisyenler ve üniversite ile iş yapan inşaat firması sahiplerinin ifadeye çağrılması yankı buldu. Soruşturmada son 10 yıla dönük ihaleler mercek altına alındı. İncelenen işlerin başında ise üniversitenin yarım kalan tıp fakültesi binası ile Güzelbahçe'deki kampüs projesinin yer aldığı kaydedildi. Nitelikli dolandırıcılık, İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlamaları ile hakim karşısına çıkan Demirtaş ve 10 kişi hakkında yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartı konulmuştu.

İZTO eski Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti eski Başkanı Ekrem Demirtaş

ÖZGENER ŞİKAYETÇİ OLDU

İEÜ, İzmir Ticaret Odası tarafından Ekrem Demirtaş'ın yönetim kurulu başkanlığı döneminde 2001'de kuruldu. Kısa sürede gelişen üniversite, Balçova'daki eski Grand Plaza Oteli binasını satın aldı. Bu süreçten sonra üniversitede birçok inşaat projesi gerçekleşti. Üniversite ayrıca Güzelbahçe'de yeni bir kampus için arazi de aldı. İZTO'da Ekrem Demirtaş'ın son anda adaylıktan vazgeçmesi üzerine 2018'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na işadamı Mahmut Özgener seçildi. Özgener, daha sonra İEÜ Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı da Demirtaş'tan devraldı. Başkanlığını Özgener'in yaptığı mevcut mütevelli heyeti, önceki dönemde bazı ihale ve inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesi ile savcılığa şikayette bulundu. Adli süreç devam ederken iddiaların bilirkişi tarafından incelenmesi kararlaştırıldı. Yapılan incelemede bazı usulsüzlükler tespit edilerek rapor hazırlandı. Soruşturma kapsamında Demirtaş, İEÜ eski Genel Sekreteri Levent Gökçeer, İEÜ eski Genel Sekreter Yardımcısı Erdinç Özdalak, İEÜ eski Rektörü Prof. Dr. Oğuz Esen, İEÜ eski Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İEÜ eski Mütevelli Heyeti üyesi, iş kadını Asuman Nardalı, işadamı Firuz Özçekici, mimar Korhan Gürcan, Hüseyin Alpan, Simay Özbey ifadeye çağrıldı. İfadeye çağırılanlar arasında İEÜ'nün bazı inşaat ihalelerini kazanan EBSO Yönetim Kurulu üyesi ve Kuryap İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dönmez de yer aldı.

DÖNMEZ İFADE VERDİ

Oğlunun sağlık sorunları nedeniyle yurt dışında bulunan Dönmez dışındaki isimler önce emniyette sonra da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Şüphelilere hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda üniversitenin Güzelbahçe'deki 22 hektarlık yerleşke inşaatı, yarım kalan Tıp Fakültesi ve hastane yapım işleri ve ihalelerle ilgili sorular yöneltildi. Ekrem Demirtaş ve beraberindeki 10 kişi suçlamaları reddetti. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Demirtaş ve diğer isimler yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Mahmut Özgener



"HİÇBİR SUÇUM YOK"

İFADESİ alınamayan EBSO Yönetim Kurulu üyesi ve Kuryap İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dönmez'e dün Yeni Asır ulaştı. Dönmez, "İfadeye çağrıldığımı haber alır almaz alelacele İzmir'e geri döndüm. Şu an adliyede ifade veriyorum. Benim konuyla ilgili hiçbir suçum yok" dedi. Soruşturma kapsamında İEÜ'de başta büyük inşaat ihaleleri olmak üzere birçok işlemle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. İEÜ'nün milyonlarca lira harcanan ancak yarım kalan tıp fakültesi binası ile Güzelbahçe kampüs projesinin de soruşturma kapsamında yer aldığı kaydedildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Demirtaş'ın konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağı kaydedildi.

Metin BURMALI