İzmir'de elektrik kesintisi 23 Eylül Çarşamba!

İzmir'de bugün de pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik, 23 Eylül Çarşamba tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde kesintiler olacak? İşte detaylar....
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