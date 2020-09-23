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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 23 Eylül Çarşamba!

'de elektrik kesintisi Çarşamba!

Bugün 'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesintiler ne kadar sürecek? soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in bugünkü duyurusuna göre İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Çarşamba detayları....

İzmir'de elektrik kesintisi 23 Eylül Çarşamba!

23.09.2020, 09:36

'de bugün de pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik, Çarşamba tarihli detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde kesintiler olacak? İşte detaylar....

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