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İzmir'de elektrik kesintisi 23 Eylül Çarşamba!

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesintiler ne kadar sürecek? soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in bugünkü duyurusuna göre İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 23 Eylül Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....