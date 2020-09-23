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Haberler İzmir Kovid-19 avcıları İzmir’de atağa kalktı

Kovid-19 avcıları ’de atağa kalktı

Kovid-19 avcıları İzmir’de atağa kalktı
Giriş Tarihi: 23.9.2020

İZMİR'DE korona salgınıyla mücadelede virüs taşıyanların temas ettiği kişileri belirleyen ve 'Virüs Avcıları' olarak adlandırılan filyasyon ekiplerindeki sağlık çalışanlarının sayısı yaklaşık 1000 kişiye çıkartıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ekip sayısı Bakan Fahrettin Koca'nın kente yaptığı ziyaret ve talimatları sonrası yaklaşık 500 ekibe çıkartılarak mücadeleye hız verildi. Türkiye'nin dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri olduğunu belirten İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerin 24 saat boyunca 30 ilçede virüs avında olduğunu kaydetti.

FATİH ŞENDİL

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