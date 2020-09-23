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Haberler İzmir Zeki Müren’in terzisine yılın ahisi ödülü

’in terzisine yılın ahisi ödülü

Zeki Müren’in terzisine yılın ahisi ödülü
Giriş Tarihi: 23.9.2020

İzmir'de yaşayan 81 yaşındaki terzi Hacim Kulalı, her yıl örnek esnafa verilen 'Yılın Ahisi' ödülünün sahibi oldu. Kulalı, mesleğinin teknolojiden etkilendiğini ancak bu nedenle emekli olmayı da hiç düşünmediğini söyledi. Kulalı, 1965 yılında İzmir'de ilk kez sahne alan Zeki Müren'e kostüm diktiğini ifade etti.

TÜM EKİBİNE ELBİSE DİKTİ
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İESOB) düzenlediği Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında bu yılın ahisi seçilen terzi Hacim Kulalı, İzmir'in en eski terzileri arasında gösteriliyor. Usta terzinin 67 yıllık meslek hayatında diktiği elbiselerden birini de Zeki Müren giydi. İzmir'de ilk kez sahne alan Zeki Müren'in tanıdık vasıtasıyla kendisine ulaştığını belirten Kulalı, "Kemik rengi, şal yaka bir kostüm dikmiştim. İki kez görüştük. Ardından 10 yıl boyunca saz sanatçılarına takım elbise dikmeye başladım. Zeki Müren'in tüm sahnelerini protokolde eşimle beraber izledim" diye konuştu.


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