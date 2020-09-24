Kocabaş’a hayat verdi

İzmir'de Elena Gündüz (50) ve eşi ilahiyatçı, eğitimci-yazar Ahmet Gündüz (49) örnek bir davranışa imza attı. Yıllardır sokakta besledikleri köpeğin hastalanması üzerine veterinere götürdü. Burada köpeğin kanser olduğunu öğrenen çift, onu terk etmek yerine Rusya'dan ilaç getirterek tedavi ettirmeye başladı. Elena Gündüz, "Elimizden geldiğince onlar için çabalayacağız" dedi.

HEMEN YAKINLARINI ARADI

Güzelbahçe'de Elena ile Ahmet Gündüz çifti 6 yıl önce kapılarının önüne gelen köpeği beslemeye başladı. Kasaptan kemik alıp kaynatarak her gün köpeğin karnını doyuran Elena Gündüz, geçtiğimiz yılın başlarında Kocabaş ismini koydukları köpeğin karnında kitle olduğunu fark etti. Kocabaş'ı veterinere götüren hayvansever çift, kitlelerin kötü huylu olduğunu öğrenince hemen tedavisine başladılar. Ancak araya pandemi süreci girdi. İlacın yurt dışında satıldığını öğrenen Elena Gündüz, Rusya Ural-Altay Bölgesi'nde bulunan Yekaterinburg kentindeki akrabalarına haber verdi. Oradaki yakınları klinik klinik dolaşarak ilacı buldular ve Türkiye'ye gönderdiler. Tedavinin yeniden başlamasıyla Kocabaş'ın kitleleri küçüldü ve sağlığında iyileşme oldu.

ONLARI DA ALLAH YARATTI

Baktıkları köpekleri Kocabaş'a ilaç getirten Elena Gündüz bunu Allah rızası için yaptıklarını vurgularken, "Biz hayvansever insanlarız. Sonuç olarak onlar da Allah'ın yarattığı varlıklar ve onlara bakmak zorundayız. Çünkü Cenabı Allah yalnız insanlara değil, bütün yarattığı canlılara kendi hayatından hayat, kendi canından can vermiştir. Rabbimizin kendi öz ruhunun bir parçasını bize üflediği, her bir yaratılana kendi hayatından hayat verdiği gerçeğini görmeliyiz. O yüzden kendi parçamıza hizmet ettiğimi düşünüyorum. Hayvanlara sahip çıkmak da bizim ödevimiz" diye konuştu.

EŞİM BİR KAHRAMANDIR

Eşinin çok merhametli olduğunu söyleyen Ahmet Gündüz de, "Eşim sadece bir sokak hayvanının hastalığıyla savaşabilmesi için, Sibirya yakınlarından ilaç getirtmiş bir kahramandır. Sabah-akşam bir parça salamın içine koyduğu üçer hapla, Kocabaş'ın iyileşmesi için çabalıyor" diye konuştu.



Mert ALPDÜNDAR