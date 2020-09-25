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Cani yakalandı

Foça’daki evinde elleri ve ayakları bağlandıktan sonra tüfekle öldürülmüş halde bulunan ’ın katil zanlısı ’nda yakalandı.

Cani yakalandı
Giriş Tarihi: 25.9.2020

İzmir'in Foça ilçesindeki evinde elleri ayakları plastik kelepçe ile bağlandıktan sonra tüfekle öldürülmüş olarak bulunan emekli öğretmen Tevfik Yalvaç cinayetinde sır perdesi aralandı.

BİR KİŞİ DE ARANIYOR
Yalvaç'ın katil zanlısı Mehmet Tuzcuoğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı. Cinayetle ilgili aranan bir kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. İlk sorgusunda cinayeti kabul etmeyen Mehmet Tuzcuoğlu özel bir araçla sorgulanmak üzere jandarma ekipleri tarafından İzmir'e götürüldü. Korkunç olay, 21 Eylül Pazartesi günü İzmir'in Foça ilçesinde yaşanmıştı. Tevfik Yalvaç'tan haber alamayan yakınları durumu bölgede yaşayan arkadaşlarına bildirmişti.

EVE KONTROLE GİTTİLER
Bunun üzerine Yalvaç'ın evini kontrol eden arkadaşları, emekli öğretmeni elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve kanepede hareketsiz halde bulmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, emekli öğretmenin elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandıktan sonra av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Fatih ŞENDİL

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