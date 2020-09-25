Vali Köşger’den İzmirlilere çağrı: 15 gün daha sabredin

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yeni tip korona virüs (Kovid-19) vaka sayılarında, son 3 günde, bir önceki haftaya göre üçte bir oranında gerileme görüldüğünü belirterek, vatandaşların 15 gün sabrederek kendilerini izole etmeleri durumunda sayıların minimuma çekilebileceğini söyledi. Vali Köşger, salgının başladığı mart ayında vaka sayılarında ikinci sırada yer alan kentin, mevcut tabloda en kötü 15 il arasında olmadığına işaret etti. Nüfusu İzmir'e yakın illerle mukayese edildiğinde de durumun iyi olduğunu aktaran Köşger, "Sayılarda özellikle son 3 günde, bir önceki haftaya göre üçte bir oranında düşme var. Alınan tedbirlerle son bir haftadır daha iyi gidiyor" dedi.

VAKALARIN YAŞ ORTALAMASI 38

İzmir'de Kovid-19'a yakalanan vatandaşların ortalama yaşının 38, vefatların yüzde 76'sının ise 65 yaş üstünde olduğuna değinen Köşger, özellikle belli yaşın üstündeki vatandaşların kendilerini koruma ve kişisel izolasyon noktasında daha dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Vali Köşger, "Vatandaşlarımızın 15 gün biraz sabredip, gereksiz sosyal ilişkilerden kaçınıp, kendilerini izole etmeleri, maske, temizlik ve mesafeye riayet etmeleri, özellikle temaslı olan vatandaşların biraz daha dikkatli olmaları durumunda, sayıların, sıfırlanmasa bile minimum seviyelere çekilebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.