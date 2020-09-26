Ankara kriterleri

YUNANİSTAN'IN hukuk dışı iddialarla deniz yetki alanı sınırlarını genişletmeye çalışmaktan vazgeçmesiyle sonuç alınabileceğini bildiren Ankara, Atina'yı yüreklendiren Paris'in bu tutumunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinin ardından normalleşmesini bekliyor.

ULUSLARARASI HUKUK

DENİZ yetki alanlarında hakkaniyetli sınırlandırma talep eden Türkiye, bunun Yunanistan'ın dayattığı Sevilla Haritası ile mümkün olmayacağının açıkça görüldüğünü ifade ediyor. Ankara, Atina'nın AB'den destek aramak yerine uluslararası hukuk uyarınca deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını kabul etmesi gerektiğini vurguluyor. Doğu Akdeniz'i iş birliği bölgesi olarak görmek isteyen Türkiye, bölgedeki bütün ülkelerle deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmaları için hazır. Bunun yanı sıra Kıbrıs'ta güç ve zenginliğin paylaşılması gerektiği ve off shore kaynakları üzerinde eşit hak da isteniyor.

İŞBİRLİĞİ KURULMASI

KITA sahanlığı haklarının korunması konusunda kararlı duruşunu sürdüren Ankara, Kıbrıs'ta da tüm tarafların dahil olacağı işbirliği mekanizmaları kurulmasından yana. Atina ve Rum kesimi ise paylaşımdan uzak öneriler sunuyor. Türkiye adil ve hakça olan her türlü çözümü desteklerken, Kıbrıs Türklerinin haklarından ödün vermeyeceğinin altını çiziyor.



RUM LİDER YİNE HADDİNİ AŞTI

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Fransız Le Figaro gazetesine konuşarak Türkiye ve Doğu Akdeniz ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Tehdit içerikli açıklamalarda bulunan Anastasiadis, "Türkiye'nin davranışı yanıtsız ve sonuçsuz bırakılamaz. Sadece laf değil eylemlerle karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı. AB liderlerinin 1 Ekim'e ertelediği zirveden beklentilerini de aktaran Anastasiadis, Türkiye'nin uzun süredir Yunanistan kara sularını ve Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesini ihlal ederek Doğu Akdeniz'deki yasa dışı iddialarını dayatmaya çalışması nedeniyle "diplomatik ve politik kararların" alınması gerektiğini de söyledi.

BETÜL USTA / ANKARA