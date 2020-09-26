Sanayi siteleri dezenfekte ediliyor

İzmir Oto Tamircileri Odası, sanayi sitelerinde çalışan üyeleri için gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1. Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren oda üyesi işyerlerinde dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirten İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan, "Bir süredir gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmaları periyodik olarak devam edecek. Üyelerimizin işyerlerine giderek ücretsiz olarak bu hizmeti vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

SAĞLIKLI KOŞULLAR

Çalışmalara 1. Sanayi Sitesi'nden başladıklarını kaydeden Heppekcan, "Hedefimiz tüm üyelerimize bu hizmeti taşımak. Gaziemir Karşıyaka gibi merkez dışındaki siteler de dahil olmak üzere tüm sanayi sitelerinde faaliyet gösteren üyelerimizin işyerlerine gideceğiz. Site dışında işyeri bulunan veya ilçelerde çalışan arkadaşlarımızı da ihmal etmeyeceğiz. Bu zor süreçte meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasına katkı koymak istiyoruz" diye konuştu. Oto tamirhanelerine her gün çok sayıda insanın girip çıktığını hatırlatan Heppekcan, "Özellikle sıfır araçların bulunmadığı 2020 yılında insanlar herhangi bir sorun olmasa da araçlarını elden geçirmek için tamirhanelerimize geliyorlar. İkinci el araçlarını tamir ettirip satmak veya satın aldığı ikinci el aracı kontrol ettirmek veya düzelttirmek için gelenler sitelerimizde, işyerlerimizde yoğunluğa neden oluyor" dedi. Heppekcan, "Üyelerimize ferah ve sağlıklı çalışma ortamları sunmak bizim öncelikli görevlerimiz arasında. Corona virüsünün kimde olduğu belli değil. Dolayısıyla hem üyelerimizi hem müşterilerimizi sağlıklı ortamlarda buluşturmak adına bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışmalarımızla sadece üyelerimizi ve ailelerini korumakla kalmıyoruz. İşyerlerine gelen müşterilerin ve dolayısıyla toplum sağlığının korunmasına da destek veriyoruz" diye konuştu. Oda yönetiminin süreç bitene kadar hijyen çalışmalarını sürdüreceğini de ifade eden başkan Necdet Heppekcan sözlerini şöyle sürdürdü: Sorumlu ve duyarlı yöneticilik anlayışımız bize bunu emrediyor. Umuyoruz ki dayanışma ile, morallerimizi bozmadan bu zor günleri de yakında atlatacağız. Zor dönem geçene kadar hem üyelerimize ve ailelerine hem de topluma karşı görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz'