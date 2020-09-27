AK Partili Hamza Dağ: Soyer’in tavrı dürüstlükten uzak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in Seferihisar Ulamış'ta zeytin sıkma tesisi kurmak için izin aldıkları zeytinliğe villa ve havuz yaptığının ortaya çıkmasının yankıları sürüyor. Yeni Asır, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün zeytinlikteki inşaatta tespit ettiği usulsüzlükleri dün de manşetinden duyururken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan sert bir çıkış geldi.



'İMKANLARI KULLANDI'

Yeni Asır'a yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, her fırsatta dürüstlük, şeffaflık ve ilkeli olmaktan söz ettiğini hatırlatan Dağ, "Yerel seçim öncesi adaylığının açıklandığı andan bugüne kadar, özellikle şehrimizin hizmet bekleyen hassas konuları için ideal açıklamalar yaptığına şahit olduk. Fakat malumdur ki, bal bal demeyle ağız tatlanmamaktadır. Tunç Soyer kamu imkanlarını İzmir halkının değil, kendisi ve çevresinin menfaatlerine uygun şekilde kullanmaktadır" dedi.





"ÖNCE İZMİR'LE İLGİLENSİN"

Soyer'in Seferihisar'da zeytin sıkma tesisi yapılması için izin alınan yere, verilen iznin dışına çıkarak lüks bir villa yapmasının son derece yanlış olduğunu vurgulayan Dağ, şunları söyledi: "Arazinizi beyanınızın ve size müsaade edilenin dışında bir amaçla, menfaatiniz için kullandığınızda, her ne kadar kılıf uydurmuş olsanız da bu tutum gayriahlaki, dürüstlük ve şeffaflıktan uzak, etik değerleri zedeleyen bir tutum olur. Bir Belediye Başkanı, söylemleriyle, eylemleriyle ve yaşantısıyla, topluma örnek teşkil eden bir figür olmalıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisi ve çevresinin arzularıyla değil, İzmir'in temel problemleriyle ilgilenmelidir."



YENİ ASIR ORTAYA ÇIKARDI

Yeni Asır, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün söz konusu inşaatlarla ilgili yaptığı incelemenin ardından hazırladığı ilk rapora da ulaştı. Buna göre Soyerlerin 21 dönümlük zeytinliğe kurmak için izin aldıkları zeytinyağı sıkma ve işleme tesisinden eser bulunamadı. Soyer'in 'yönetim ofisi ve bakıcı evi' adı altında yaptığı villa şeklindeki binanın terasının alt kısmının projeye aykırı olarak kapatılıp binaya dahil edildiği belirlendi. Raporda Soyer'in fayanslar ve ışıklandırma sistemi ile süslediği yüzme havuzu olduğu anlaşılan havuzun da projede belirtilen '84 metrekarelik sulama havuzu' projesine uygun olarak yapıldığı belirtildi.



SOYER ÇİFTİNE CEZA KESİLECEK

Sulama amaçlı olduğu savunulan havuzun yanına yapılan 75 metrekarelik barbekü ve dinlenme alanının kaçak inşa edildiği tutanaklara geçti. Bundan sonraki aşamada ise havuzun bitişiğine kaçak yaptıkları 75 metrekarelik barbekü ve dinlenme alanı için Soyer çiftine idari para cezası kesilecek. Ayrıca Soyer çiftinden burayı 3 ay içerisinde yıkması istenecek. Eğer burası eski haline getirilmezse bu defa Seferisihar Belediye Başkanlığı tarafından yıkım işleminin yapılması sağlanacak. Öte yandan yönetim ofisi ve bakıcı evi adı altında yapılan ve dışarıdan bakıldığında villa olduğu görülen binanın terasının duvar ile kapatılan bölümünün mimari projesine uygun hale getirilmesi istenecek.

ERHAN GÜLENÇ