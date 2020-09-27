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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 27 Eylül Pazar!

'de elektrik kesintisi 27 Eylül Pazar!

'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Arıza veya çalışma kaynaklı olan kesintiler nedeniyle pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 27 Eylül Pazar!

27.09.2020, 08:55

'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bugün İzmir'de pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte elektrik kesintisi detayları...

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