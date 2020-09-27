İzmir'de elektrik kesintisi 27 Eylül Pazar!

İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bugün İzmir'de pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 27 Eylül Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
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