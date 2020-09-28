‘Hatalı basım paraların 1 kuruşluk değeri yok!’

Nisan ayının ilk günlerinden itibaren tedavüle sürülen 9. emisyon banknotlarda görülen şerit hataları nedeniyle bazı vatandaşların ellerindeki hatalı basım paraları uçuk fiyatlara satışa çıkarmasına koleksiyonerlerden itiraz geldi. Bu paraların hiçbir değerinin olmadığını söyleyen İzmirli koleksiyoner Ercan Çetinkaya, "Bu hatalar ilk olarak 50 liralık banknotlarda görüldü. Bu paranın uçuk bir rakama satıldığı haberi üzerine elinde şerit hatalı para bulunduran herkes bu paraların değerli olduğuna inandı ve satışa çıkarmaya başladı. Aslında bunların 1 kuruşluk bile değeri yok. Bu tarz bilgilerin hiçbir kaynağı da yok" diye konuştu.



MB AÇIKLAMIŞTI

Kendisine de sosyal medya üzerinden ve dükkanına gelen vatandaşlar tarafından bu konuda çok soru sorulduğunu söyleyen Çetinkaya, "Bunların değersiz olduğunu söylediğimizde bazen durumun farkına varıyorlar ama bazen de bize kızıyorlar. Oysa ki Merkez Bankası'ndan da bu durum ile ilgili açıklama yapıldı. Hatası yüzünden değerli olmasını geçin, bazen bankamatikler bile bu tarz paraları kabul etmiyor" diye konuştu.





NADİR GÖRÜLMESİ ÇOK ÖNEMLI

SOSYAL medya platformları ve nümizmatik dernekleri tarafından bu tarz paraların hatalı olarak kabul edilmemesinin kararlaştırıldığını söyleyen Ercan Çetinkaya, "Hatalı paraların değerli olabilmesi için hatanın sayıca az rastlanan türden olması gerekiyor" dedi. Çetinkaya, "Kimsenin umutlarını ya da hayallerini boşa çıkarmak istemeyiz ama gerçek bu şekilde" diye konuştu.

Hacer ÖNOĞLU