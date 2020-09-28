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İngiliz kadına iddiasına tutuklama

İngiliz kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama
Giriş Tarihi: 28.9.2020

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde yaşayan İngiltere vatandaşı A.H.L. (56), bir otelin restoranında tanıştığı Murat B.'nin (32) kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu. Polis, A.H.L.'yi kucağında üst kata taşıyıp odasına soktuğu otelin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Murat B.'yi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, İngiliz kadın ile isteği üzerine birlikte olduğunu ileri süren Murat B., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Zanlının İzmir'in Karşıyaka ilçesinde market işlettiği ve Marmaris'e tatil için geldiği öğrenildi.

ADEM ÜLKER

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