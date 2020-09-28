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’de kumar baskını: 119 kişiye ceza

İzmir’de kumar baskını: 119 kişiye ceza
Giriş Tarihi: 28.9.2020

İZMİR'İN Bornova ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 119 kişiye, 542 bin 878 lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Kavaklıdere, Gökdere, Egemenlik ve Yaka mahalelerindeki 2 dernek binası ile 3 depoya operasyon düzenledi. Operasyonlarda 119 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 145 bin 775 lira, Kovid-19 tedbirlerine uymamak suçundan da 397 bin 103 lira ceza verildi. Daha önce mühürlenen 2 deponun mührünü bozduğu belirlenen 2 şüpheli ile kumar oynanmasına yer temin ettiği belirlenen 15 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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