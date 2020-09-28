İzmir'de semt pazarı esnafı ve AVM çalışanları için HES kodu dönemi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Açıklamada, İzmir genelindeki semt pazarlarında satış yapanların pazar yerine girişlerine HES kodu sorgulandıktan sonra izin verileceği, bu konuda zabıtanın görevlendirildiği kaydedildi.

AVM'lerde de personel ve yöneticilerin iş yerine girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılacağı belirtilirken buradaki uygulamanın "AVM Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusunca" kontrol edileceği bildirildi. Açıklamada, "HES kodu olmayan vatandaşlarımızın sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulaması veya e-devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

TİYATRO, OPERA VE BALEDE KISITLAMA YOK

Kurul ayrıca belirlenen tedbirler ve önlemlere riayet edilmesi kaydıyla açık ve kapalı mekanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri gibi faaliyetlerde kısıtlama yapılmamasına karar verdi.



Ayda en az 2 kez denetlenecek olan söz konusu mekanlarla ilgili kurallara uyulmaması durumunda para cezası ve adli işlem uygulanacağı vurgulandı.