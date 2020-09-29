En Temiz Okul belgesi Karsıyaka’daki okula

ATAKENT Aysel Salih Baysak Anaokulu, İzmir'de 'Okulumuz Temiz' belgesi almaya hak kazanan ilk okul oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE arasında, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla 'Okulum Temiz' belgelendirme programı düzenlendi. İzmir genelinde başvuru yapan okullar arasında İl Milli Eğitim görevlilerince yapılan denetimlerde, Atakent Aysel Salih Baysak Anaokulu, temizlik belgesini alan ilk okul oldu.

TOLGA TEKİN