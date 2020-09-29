  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir En Temiz Okul belgesi Karsıyaka’daki okula

En Temiz Okul belgesi Karsıyaka’daki okula

En Temiz Okul belgesi Karsıyaka’daki okula
Giriş Tarihi: 29.9.2020

ATAKENT Aysel Salih Baysak Anaokulu, İzmir'de 'Okulumuz Temiz' belgesi almaya hak kazanan ilk okul oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE arasında, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla 'Okulum Temiz' belgelendirme programı düzenlendi. İzmir genelinde başvuru yapan okullar arasında İl Milli Eğitim görevlilerince yapılan denetimlerde, Atakent Aysel Salih Baysak Anaokulu, temizlik belgesini alan ilk okul oldu.

TOLGA TEKİN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

En Temiz Okul belgesi Karsıyaka’daki okula haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA