Otizmli Doğa’nın mucize dokunuşları

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nde bu yıl, çok özel bir öğrenci eğitim hayatına adım attı. Otizmli Doğa Tırpan (19), müzik yeteneğiyle küçük yaşta başladığı piyano eğitiminin ardından yetenek sınavını kazanarak Müzik Bölümü'ne kabul edildi. Tırpan'ın ailesi de çocuklarını üniversite öğrencisi olarak görmenin mutluluğunu yaşıyor. Liseyi Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayan otizmli Doğa, üniversite ve yetenek sınavlarını kazanarak, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi oldu.



ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANDI

Daha çocukken dinlediği her şeyi oyuncak piyanoda çalabilen ve 11 yaşında duyduğu her müziğin notalarını kafadan çıkarabilme yeteneği anlamına gelen absolut kulak olduğu fark edilen Doğa, ailesi tarafından müziğe yönlendirildi. Önce piyano, ardından gitar ve bağlama çalan Doğa Tırpan, ilk ve ortaokul yıllarında Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi'nde piyano eğitimine devam etti. Tırpan, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanıp Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil etti.





ÇOK ZORLU BİR SÜREÇ GEÇİRDİK

İzmirli iş insanı Murat Tırpan ile eşi İkbal Tırpan, kızlarına 3 yaşında otizm tanısı konulduğunu belirterek, o günden bu yana çok zorlu bir süreçte ona iyi bir eğitim aldırıp otizmde farkındalık oluşturmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Tırpan Ailesi, "Doktoru o yıllarda ilkokula gidebileceğinden bile şüpheliydi. Ama şimdi kızımızı üniversite sıralarında görmekten çok mutluyuz" dedi.



'FIRSAT VERİLDİGİNDE NELER BASARIYORLAR'

DOĞA Tırpan'ın piyano öğretmeni, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Payam Gül Susanni ise, "Bölümümüzde bugüne kadar Cem Vardarcı, Ateş Güldoğan gibi otizmli öğrencilerimiz eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bugün de birçok özel öğrencimiz eğitimlerine farklı sınıflarda devam ediyor. Hepsi de çok yetenekli ve müzik onlar için bir yaşam biçimi. Doğru eğitimle ve fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini görüyoruz. Doğa'nın da başarısını üniversitede devam ettirerek, ardından gelen gençlere ve ailelerine mükemmel bir örnek olacağından eminiz" dedi.