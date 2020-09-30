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İzmir'de elektrik kesintisi 30 Eylül Çarşamba!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'in hangi mahalle ve ilçelerinde kesintiler meydana gelecek? İşte 30 Eylül Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...