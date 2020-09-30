İzmir'de elektrik kesintisi 30 Eylül Çarşamba!

Arıza ve çalışma kaynaklı olarak bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanabiliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintiler ile ilgili detayları araştırıyor. İşte 30 Eylül Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
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