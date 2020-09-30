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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 30 Eylül Çarşamba!

'de elektrik kesintisi 30 Eylül Çarşamba!

'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'in hangi mahalle ve ilçelerinde kesintiler meydana gelecek? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 30 Eylül Çarşamba!

30.09.2020, 09:59

Arıza ve çalışma kaynaklı olarak bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanabiliyor. 'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintiler ile ilgili detayları araştırıyor. İşte elektrik kesintisi detayları...

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