İzmir’de örnek işbirliği

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Basmane'deki Hatuniye Camii'nde faaliyet gösteren ve ihtiyaç sahiplerine her gün öğlen yemek ve sabahları da sıcak çorba veren Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneği arasında örnek bir işbirliğine imza atıldı. Caminin önümüzdeki günlerde tadilata girecek olması nedeniyle cemaate ve vatandaşa yemek verecek yer sıkıntısı yaşayacak olan dernek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e başvurdu. Derneği ziyaret eden Soyer de, derneğin yer talebini karşılama kararı aldı. Belediye bunun için derneğe cami yakınında bulunan ve daha önce kendilerine İl Özel İdaresi'nden geçen 2 katlı binayı tahsis etti. Belediye burayı tadilattan geçirip derneğe tahsis edecek. Önümüzdeki günlerde cami tadilata girdiğinde de dernek yemeklerini burada hazırlayıp servis edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneği Başkanı Müjdat Çobanoğlu'nu ziyaret etti ve derneğe yer tahsis etti.



SOSYAL YARDIM DESTEĞİ

BELEDİYE ve dernek arasında imzalanan protokole göre söz konusu binada Ramazan aylarında da iftar organizasyonları düzenlenecek. Ayrıca dernek ya da belediye tarafından tespit edilmiş bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlardan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği ve ilgili kanun ve yönetmelik kritirlerine göre yardım almaya hak kazananlar, belediyenin sosyal yardımlarından yararlandırılacak.



FOTOĞRAFLAR: ERCAN AKGÜN



HERKESE EŞİT HİZMET

DERNEK Başkan Yardımcılığı görevini de Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı yapıyor. İşbirliğiyle ilgili Yeni Asır'a bilgi veren Dernek Başkanı Müjdat Çobanoğlu, 25 yıldır yardımseverlerin de desteğiyle ülke, bölge, din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeksizin sokaklarda, tren ve otobüs garında, ucuz otellerde veya bodrum katlarda kalan ihtiyaç sahibi herkese hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti. Hafta sonları dahil her gün 300-500 kişiyle iki çeşit sıcak yemek ve haftanın 3 günü etli yemek verdiklerini belirten Çobanoğlu, ayrıca ihtiyaç sahibi aileleri yerinde tespit edip kira, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya destek verdiklerini ifade etti. Çobanoğlu, ayrıca öğrencilere burs verdiklerini de dile getirdi.



ÖNCÜLÜK YAPMAK İÇİN

HATUNİYE Camii'nin tadilata girecek olması nedeniyle hizmetlerini devam ettirebilecekleri cami ve Dönertaş civarında hizmet verebilecekleri bir yer arayışına girdiklerini ifade eden Çobanoğlu, "Sayın Soyer hassasiyet gösterdi. Bizzat derneğimize gelerek konu ile ilgilendi. Bize böyle bir çözüm sunarak faaliyetlerimizden faydalanan herkesi mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. Amaçlarının daha fazla kişiye hizmet vermek olduğunu vurgulayan Fikret Mısırlı da, "Belediyemizin bu desteğini takdirle karşılıyoruz. Bu tip derneklerin sayısının artmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Fikret Mısırlı ve Müjdat Çobanoğlu



TUNCAY ÖZKAN'IN ADAMI KARŞI ÇIKTI

İŞBİRLİĞİ protokolü belediye ve dernek arasında imzalanmadan önce geçtiğimiz günlerdeki Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı gündemine de geldi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın İstanbul'dan getirip Buca Belediye Meclis Üyesi yaptığı CHP'li Taner Kazanoğlu bu vakfın "dini hizmetler gerçekleştirdiği" gerekçesiyle resmi olarak destek verilmesinin doğru bulmadığını söyledi ve öneriye ret oyu vereceğini belirtti. Bu durum parti içerisinde kriz yaratırken, Kazanoğlu o gün toplantıya katılmadı ve önerge oybirliği ile geçti.

Erhan GÜLENÇ