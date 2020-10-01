Felaket tesisi

Çiğli'de 30 bin metrekarelik alanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımı ile 2014 yılında hizmete giren Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi'nden İzmir Körfezi'ne boşaltıldığı öne sürülen çamurlu pis sular, balıkçıların tepkisine yol açtı. Büyükşehir Belediyesi'nce kentteki çevre yatırımları arasında çok özel bir yeri olduğu belirtilen arıtma tesisinin çevreyi kirlettiğini iddia eden vatandaşlar, körfeze deşarj edilen pis ve kirli su yüzünden hem deniz suyunun kahverengiye dönüştüğünü hem de kirliliğin bazı balık yavrularının telef olmasına sebep olduğunu anlattı. Balıkçılar zaten sığ olan deniz suyunun tabanının da balçığa dönüştüğünü ifade etti.

'HER GÜN YAPIYORLAR'

Balıkçı İbrahim Orhan, "Tesiste arıtıldığı söylenen bu pislikler günlük olarak İzmir Körfezi'ne boşaltılıyor. Haliyle de denizin rengi kahverengiye dönüşüyor ve ağır bir koku oluşuyor. Biz bir çok yere yazdık, halimizi arz ettik ve şikayetimizi dile getirdik ancak sesimizi duyan olmadı. Sonuçta bu deniz ortak bir alan sadece biz balıkçıları değil, her duyarlı vatandaşı rahatsız eden bir sorun. Herkesin buraya sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.





İZMİR'İN ÇERNOBİL'İ İÇİN İÇİN YANIYOR

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde halk arasında "İzmir'in Çernobil'i" olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler nedeniyle risk oluşturan eski kurşun fabrikasında inceleme yapan bilirkişi, raporunu tamamladı. Raporda ağır kimyasal ve radyoaktif kirleticilerin bölgede hala yer aldığı belirtilirken, kendiliğinden alev alan toprak da objektiflere yansıdı. Mahalle sakinleri ise, "Kanser oluyoruz, burada yaşayanların çoğu astım hastası" diyerek acil çözüm istedi. Yağmur yağdığı zaman sapsarı zehri gördüklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Nihal Ün, "Bu dağlar yanıyor zaten. Belki havaya da uçabiliriz. Çocuklar çıkıp sokakta oynayamıyor. Artık buna bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.





ÇEVREYE YAYILAN KOKUNUN KAYNAĞI

ARITMADAN çıkan bütün pisliğin açık denizlere salınamadığı için iç körfeze verildiğini iddia eden balıkçı Remzi Bingöl, "Hatırlarsanız yazın kötü koku yüzünden vatandaşlar sokakta duramıyor hatta kapı pencere bile açamıyordu. İşte buradaki o kirlilik ve koku Mavişehir ve Karşıyaka'dan tutun da kentin birçok noktasına ulaşıyor. Bu kirliliğe bir çözüm bulanamadığı için denizaltındaki balık popülasyonu da azalıyor" açıklamasını yaptı.

Metin BURMALI