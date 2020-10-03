  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü!

'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü!

'in ilçesindeki ormanlık alanda çıkan , havadan ve karadan müdahaleyle, büyümeden söndürüldü. Yangına 2 helikopter ve 5 arazözle müdahale edildi.

İzmir'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü!

03.10.2020, 13:49 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020,14:25

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Pınarcık bölgesinde orman yangını başladı.

Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.


Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Pınarcık mevkiinde bir orman yangını başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 5 arozözün müdahale ettiği belirtildi.


Yangın havadan ve karadan müdahaleyle, büyümeden söndürüldü.

İHA

Gediz Deltası'nda kartpostallık görüntüler Kazı çalışmalarında ortaya çıktı! İlk İzmirliler de... Amca çocuklarının tartışması kanlı bitti

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA