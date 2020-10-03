İzmir'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü!

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Pınarcık bölgesinde orman yangını başladı.

#İzmir'in Aliağa ilçesindeki Pınarcık bölgesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor pic.twitter.com/SGuOtG7RXW — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) October 3, 2020

Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.



Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Pınarcık mevkiinde bir orman yangını başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 5 arozözün müdahale ettiği belirtildi.



Yangın havadan ve karadan müdahaleyle, büyümeden söndürüldü.

İHA

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