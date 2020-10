AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Soyer eleştirisi: 18 ay göz boyamayla geçmiştir

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından geçen 18 aylık süre içinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları değerlendirmek için bir basın toplantısı düzenledi. AK Parti İzmir İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıda Sürekli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"18 AY GÖZ BOYAMAYLA GEÇMİŞTİR"

"Göz boyamayla geçen 18 ay yaşadık" diyen Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi. Sürekli, "Cemreler düşecek diye beklerken küme düştük. Yerel seçimlerde İzmirli hemşehrilerimiz bize muhalefet görevi verdi. İzmir'in çıkarlarını korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Diğer yandan da iktidar olmanın gücünü şehrimiz için seferber ediyor, her talebe olumlu yaklaşıyoruz. Seçimlerde 3 cemre vaadinde bulunan CHP'li yerel idare, 18 ayı göz boyamayla geçirmiştir. Belediyeler hizmet makamıdır, masal evi değildir. Soyer, kriz yönetimi başlığı altında salgınla mücadele çalışmalarını anlatmış, bisiklet şehri İzmir'den söz etmiştir. Bu projelerinde ne kadar için boş işler olduğunu Seferihisar pratiğinden biliyoruz. Tarım destekleri, kooperatif destekleri ve kentsel projeler ise zaten kendisinden önce başlatılmış işlerdir. Ulaşımla ilgili yaptık dediği projeler de iktidarın desteğiyle hayat bulan projelerdir. Demek ki 'kriz' dediği korona virüsü, İzmir'e ve Türkiye'ye uğramasa anlatacak tek bir şeyi de olmayacakmış" dedi.





İZMİR'DEKİ KOKU PROBLEMİ

İzmir'in koku probleminin yıllardır devam ettiğini söyleyen AK Partili Sürekli, "Soyer, geçtiğimiz günlerde bu sorunla ilgili talimat vereceğini ve sorunun çözüleceğini söyledi. İzmir'in 4 yerinde koku giderici takmış, buna herkes güler. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmalı. İzmir'i bu koku probleminden bir an önce kurtarmaları gerekiyor. Çöp meselesi de muamma. Harmandalı'nı hızla tamamlayıp yeni modern kapalı bertaraf tesisleri kuracaklarını, İzmir'in kuzeyi, güneyi ve güneydoğusunda entegre bertaraf tesisi kurarak çöpleri dönüştüreceklerini söylediler. Ancak çöp sorunu devam ediyor. Harmandalı koku ve tehlike saçmaya devam ediyor. ÇED raporu almadan ihalesini yaptıkları Güney Bölgesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne halkın tepkisi giderek büyüdü. Doğa ve sağlık tehdidini öne sürerek her fırsatta ortalığı yıkan CHP, nedense buraya bu tesisi buraya yapmakta ısrarlı" ifadelerini kullandı.



"İZMİRLİLER 90 DAKİKA İSYANI EDİYOR"

Ulaşım konusunda yapılan çalışmaları da değerlendiren Başkan Sürekli, "Kazanılmış, verilmiş hak geri alınmaz. İzmirliler 90 dakika isyanı ediyor. 90 dakikalık ücretsiz olan aktarmayı kaldırıp 1 Eylül 2020 itibariyle birinci ve ikinci aktarmayı 50 kuruş haline getirdiler. 120 dakika içinde ikinci aktarmadan sonra ulaşım bedellerini ücretsiz yaptılar. Kendi araştırmalarına göre de zaten üçüncü ve daha sonraki aktarmayı kullananlar yüzde 1'i bile geçmiyor. Bu kararların tek bir açıklaması ise vatandaşa verilen hakkın gaspıdır bu. Zora düşen belediyenin vatandaş üzerinden kaynak yaratma girişimidir. İzmirliler 90 Dakikama Dokunma adında kampanya düzenliyor ama nafile. Biz bu iş takip ediyoruz. Biz İzmirlilerin hakkını geri alacağız. Suyu İzmir'e zehir ettiler. Sosyal belediyecilik derken bir insan hayatını ve bir şehrin iki temel sorununda sınıfta kaldılar. Su meselesinde de eziyet devam ediyor. Göreve geldiklerinde ilk icraatları suya gizli zam yapmak oldu. Her gün İzmir'in dört bir yanında saatlerde su kesintisi yaşandı. Engelleniyoruz demek kolaylarına geliyor. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapacağız" diye konuştu.





"8 BÖLGEYE KENTSEL DÖNÜŞÜM İZNİ ÇIKTI; AMA 8 YILDA BİR ŞEY YAPILMADI"



Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2010'lu yılların başında CHP'li vekiller ve başkanlar hükumetin kentsel dönüşüm projelerine izin vermediğini söylerlerdi. Bakanlar Kurulu kararıyla 2012 yılında 8 bölgeye kentsel dönüşüm izin verildi; ancak 8 yılda bu bölgelerde dönüşümü planlanan 25 bin konuttan sadece bin tanesi dönüştürüldü. Karabağlar ve Uzundere örneği de ortada. Kimin kimi engellediği tartışılır. Büyükşehir Belediyesinin 7.9 milyar liralık 2020 bütçesinde kentsel dönüşüm için ayrılan miktar 27.1 milyon lira. Her konuşmalarında hükumet destek vermiyor diye çıkışları var. Biz dayanışmadan hiç kaçmadık. Konak tünelini yaparken CHP'liler karşı çıktı. Şimdi vatandaşımız kullanıyor, trafiği rahatlattı. Buca Metrosu ve Çiğli Tramvayına destek olduk. İzmir'in ve İzmirlilerin yararına olarak her projenin arkasındayız."