Gaziemir’de büyük talan

Çay Mahallesi Damlacık Mevkii'ndeki 45 ada, 3 parselde bulunan Milli Emlak'a ait aynı araziye 2018'de beton bir baraka yapan ancak vatandaşların şikayeti üzerine buradan çıkmak zorunda kalan Erdoğan, arazideki ağaç, çiçek ve makileri yok etti.

Şikayet üzerine harekete geçen İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Emlak Daire Başkanlığı arazinin boşaltılması için Kaymakamlığa yazı gönderdi. Bunun üzerine çalışmalar durduruldu.

5 YILDIR ECRİMİSİL ÖDÜYORUM

Bu arada Yeni Asır'ın ulaştığı Erdoğan ise, burası için 5 yıldır ecrimisil ödediğini iddia ederek, "Bu devletin verdiği bir hak. Ben buraya otel veya başka bir şey yapmayacağım. Burayı zeytinlik yapıp özel zeytinler yetiştireceğim" dedi. Erdoğan'ın sözleriyle ilgili değerlendirme yapan Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yetkilileri ise, "ecrimisil ödenmesinin kesinlikle böyle bir hak doğurmadığını" vurguladı.

ERHAN GÜLENÇ