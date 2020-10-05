İzmir'de maraton coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kentin ilk uluslararası tam maratonu festival havasında gerçekleşti. Maraton İzmir'de pandemi önlemleriyle yapılan 42 ve 10 kilometrelik iki koşu renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık bin kişinin katıldığı koşuda 16 yaşından 65 yaşına kadar her yaştan sporcunun olduğu yarış kentte coşku yarattı.

KÜLTÜRPARK'TA TÖREN

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, 42 km'lik tam maratonu tamamlarken, 10 km'lik yarışta koşanlar arasında Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge de vardı. Genel klasman sporcuları Kültürpark'ta yapılan törende ödüllerini aldı. Törene Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu da katıldı. Uluslararası İzmir Maratonu'nda 42 kilometrelik tam maraton saat 07.30'da Lozan Meydanı'nda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun startıyla başladı.





LOZAN'DAN LOZAN'A...

Atletler, Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Lozan Meydanı arasındaki güzergahta 42 km'yi tamamladı. Erkeklerde Kenya'dan Sang Benard Cheruiyot birinci, Burundi'den Olivier Irabaruta ikinci, Kenya'dan Denis Kipngeno Chirchir üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Kenya'dan Judith Jeptum Korir, ikinciliği aynı ülkeden Lucy Karimi ve üçüncülüğü Etiyopya'dan Zerfie Limeneh Tesema elde etti.



KADINLARDA RUS NATALİA

Yine Lozan'dan başlayan 10 km'lik koşuda ise kadınlarda Rus Natalia Gyurten birinci, Esra Nur Gökçek ikinci, İpek Öztosun üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ömer Alkanoğlu, Murat Emektar ve Alper Demir sırasıyla ilk üçe girdiler.



PANDEMİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Maraton için sıkı pandemi önlemleri alındı. Kültürpark'taki etkinlik alanına tek bir noktadan girişe izin verildi. Yarış alanına giren herkesin ateş ölçümleri yapıldı. Isınmalarda 1.5 metrelik sosyal mesafe korundu. Startlar dörder kişilik gruplar halinde 5'er saniye arayla verildi. Her grubun arası 5 metre olarak tutuldu. 42 kilometrelik koşuda birincilere 10'ar bin Dolar olmak üzere tüm dereceye girenlere ödül dağıtıldı.