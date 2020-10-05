Kordon'da bisiklet yoluna giren cip sürücüsüne 2 ayrı ceza kesildi

Kordon'da bisiklet yoluna girip, bisikletli bir çocuğu tehlikeye soktuğu öne sürülen cipin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, tepkiye neden oldu.







Bölgede bulunan bir vatandaşın çektiği görüntülerde, cipin bisiklet yolunda hızla ilerlediği görüldü. Sosyal medyadaki tepkiler üzerine, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kendisinin de etiketlendiği paylaşıma sosyal medya hesabından cevap vererek, "Bahse konu araca Karayolları Trafik Kanunu 2 ayrı maddesine muhalefetten 2 ayrı ceza kesilmiştir. Bilgilerinize" ifadelerini kullandı.





Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, araç sürücüsüne gerekli cezai işlemlerin uygulandığını bildirdi.

DHA